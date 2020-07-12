الرئيسية | محليات الأوقاف تقرر فتح المراكز القرآنية في الجمعيات

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الأربعاء، فتح المراكز القرآنية في الجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الأوقاف اعتبارا من 9/8/2020، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وجاء في التعميم الصادر عن الخلايلة ضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة بتعقيم المراكز وتنظيفها قبل بدء العمل، والاستمرار على ذلك طيلة فترة العمل.

ويقتصر فتح المراكز على 3 أيام في الأسبوع فقط، يتم تحديدها بالتنسيق مع مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة.

كما اشترطت الوزارة فتح المركز القرآني لغايات تدريس القرآن الكريم بحيث تكون ساعات الدوام خلال الفترة الصباحية لحين انتظام الطلبة بالدوام الرسمي في وزارة التربية والتعليم، ويكون في الغرفة الصفية الواحدة 10طلاب فقط، مع ضرورة التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار التعميم إلى أنه في حال مخالفة الجمعية أو المركز لأي من هذه التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه.

وأكدت الوزارة على المراكز عدم الإعلان عن دورات في العلوم الشرعية؛ لحين التأكد من التزام المراكز بالشروط المعلن عنها، واستقرار عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا.

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