خسائر “الملكية الأردنية” ترتفع بنسبة 390 بالمئة بالربع الأول

وطنا اليوم - ارتفع إجمالي خسائر شركة الخطوط الملكية الأردنية، خلال الربع الأول من العام بنسبة 390 بالمئة على أساس سنوي، مع تعطل حركة الطيران حول العالم، بفعل جائحة كورونا.

وبحسب إفصاح أصدرته الشركة (الناقل الوطني للمملكة)، الثلاثاء، بلغ صافي الخسارة بنهاية مارس/ آذار حوالي 25.5 مليون دينار (35.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 5.2 ملايين دينار (7.3 ملايين دولار) في الفترة نفسها من 2019.

وعزت الشركة هذه الخسارة، بحسب تصريحات سابقة، إلى التراجع الملحوظ في أعداد المسافرين بنسبة 19 بالمئة، وانخفاض معدل امتلاء المقاعد بنسبة 5 بالمئة، والإيرادات التشغيلية بواقع 22 بالمئة، فيما انخفضت مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية جميعها.

وتوقعت الشركة، أن تكون آثار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على “الملكية الأردنية”، أكبر وأكثر وضوحا في فترة الربع الثاني 2020، والأشهر اللاحقة.

ومنذ اذار الماضي، تشهد حركة الطيران المدني توقفا في الأردن، في محاولة من البلاد للسيطرة على تفشي وباء كورونا محليا، من خلال غلق المعابر البرية والجوية والبحرية