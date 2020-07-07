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الطراونة : لا نستقوي على الوطن
وطنا اليوم - قال نقيب أطباء الأسنان الأسبق الدكتور إبراهيم الطراونة إن المتعاطفين مع شقيقه نقيب المقاولين الأسبق المهندس أحمد، الموقوف على ذمة التحقيق لا يستقوون على الوطن.
وأكد الطراونة - في كلمة له بمقر مؤازرة المهندس أحمد في قضاء مؤاب التابع للواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك جنوبي الأردن- ثقة أشقائه ومؤازريهم بالقضاء الأردني العادل والنزيه، في إنصاف شقيقهم.
وتم توقيف نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة ١٥ يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام
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