الطراونة : لا نستقوي على الوطن

وطنا اليوم - قال نقيب أطباء الأسنان الأسبق الدكتور إبراهيم الطراونة إن المتعاطفين مع شقيقه نقيب المقاولين الأسبق المهندس أحمد، الموقوف على ذمة التحقيق لا يستقوون على الوطن.

وأكد الطراونة - في كلمة له بمقر مؤازرة المهندس أحمد في قضاء مؤاب التابع للواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك جنوبي الأردن- ثقة أشقائه ومؤازريهم بالقضاء الأردني العادل والنزيه، في إنصاف شقيقهم.

وتم توقيف نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة ١٥ يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام