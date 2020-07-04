 وطنا نيوز -"حقك تعرف" تنفي ان يكون اجتماع العسعس و أبوعلي حصل مع مقاول وانما مع رجل أعمال
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"حقك تعرف" تنفي ان يكون اجتماع العسعس و أبوعلي حصل مع مقاول وانما مع رجل أعمال
التاريخ : 14-07-2020 10:19:21 المشاهدات: 2155

وطنا اليوم - تأكيد لما نشرته وطنا اليوم أعلنت منصة "حقك تعرف" الحكومية، الثلاثاء، إنه لا صحة لمعلومات تتحدث عن وجود مساومات بين وزير المالية، وأحد كبار المقاولين حول قضية تهرب ضريبي.

وقالت المنصة، إن الاجتماع لم يكن مع أحد كبار المقاولين، بل جرى مع أحد رجال الأعمال الأردنيين من غير قطاع المقاولات.

وأضافت أن الاجتماع عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نظرا لوجود الوزير العسعس هناك في عمل.


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