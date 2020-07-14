|
تسوية مالية بين العسعس والصايغ
وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم بأن لقاء جمع وزير المالية محمد العسعس عصر أمس الاثنين برجل الأعمال مشيل الصايغ و مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي
كما علمت وطنا اليوم بان الاجتماع و الذي جرى في مبنى وزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية كان بسبب ضيق الوقت و ازدحام قاعات الوزارة و تم خلاله في امور تتعلق بالضريبة ما بين الصايغ و العسعس و ابو علي
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|