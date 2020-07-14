 وطنا نيوز -تسوية مالية بين العسعس والصايغ
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تسوية مالية بين العسعس والصايغ
التاريخ : 14-07-2020 09:24:30 المشاهدات: 2972

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم بأن لقاء جمع وزير المالية محمد العسعس عصر أمس الاثنين برجل الأعمال مشيل الصايغ و مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي

كما علمت وطنا اليوم بان الاجتماع و الذي جرى في مبنى وزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية كان بسبب ضيق الوقت و ازدحام قاعات الوزارة و تم خلاله في امور تتعلق بالضريبة ما بين الصايغ و العسعس و ابو علي


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