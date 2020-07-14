الرئيسية | محليات المكافحة : لا علاقة لنا بتسريب أسماء المتهمين بقضايا الفساد

وطنا اليوم-عمان:أكد المستشار الاعلامي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عمر عبندة، أن القانون يمنع الهيئة من نشر أسماء أي أشخاص أو شركات متهمة بالفساد، مؤكداً أنه لا علاقة للهيئة بتسريب أسماء المتهمين بقضايا الفساد.

وقال عبنده مساء الثلاثاء، أن المقاول الذي أوقف مؤخراً من قبل مدعي عام هيئة النزاهة مكافحة الفساد، هو من نشر خبر توقيفه على صفحته على الفيسبوك، وليس الهيئة.

وبين أن الهيئة عندما نشرت خبر التوقيف ، لم تنشر اسم المقاول.

وأوضح أنه هيئة النزاهة مكافحة الفساد، لا علاقة لها بتهريب أسماء المتهمين بقضايا الفساد، وقد تكون هربت وثائق من جهات أخرى أو من محامي بعض القضايا.

وفي السياق، بين عبنده، أن الجهة الوحيدة المخولة لاجراء التسويات في قضايا الفساد أو التهرب الضريبي، هي اللجنة القضية المختصة والمشكلة من القضاء الاردني.

يأتي حديث عبنده، رداً على ما ذكره رومان حداد - الكاتب والمحلل السياسي امس الاثنين، حول تهريب اسماء المتهمين بالفساد، قائلا :"اين النزاهة في إصدار بعض الأسماء واخفاء اسماء اخرين من قبل هيئة النزاهة"، مؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأضاف حداد، أنه لا يجوز ايقاف اي شخص مالم يكن مرتكب لجريمة خطيرة على المجتمع كالخطف والقتل .

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