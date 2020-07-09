الكلالدة: مدير مخابرات أسبق عيّن 80 نائباً

وطنا اليوم - خلال الندوة التي نظمها قبل أيام ملتقى الفكر الاردني لمنتدى تعاضد وبالتعاون مع المركز العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان وأدار الحوار فيها الدكتور وليد ابو دلبوح، احتج رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة على مداخلة طرحت عليه سؤالاً في ندوة الكترونية جاء فيها انه عين وزيرا بعد أيام من القاه محاضرة نارية ضد الحكومة.

وقال د. الكلالدة ردا على المداخلة: “أنا لم أصبح وزيرا في دولة العدو”، مشيرا الى انه لو عاد به الزمن لعاد وقال ما كان يقوله ولوافق مجددا على تعيينه وزيراً.

وتساءل د. الكلالدة لم تريدون إعدام كل من يدخل في الحكومة، لافتا إلى أن هذا الخطاب هو ما يحبط الشباب عن المشاركة في العمل السياسي، وقال: ما يجري من “إحباط بين الشباب سببه بعض احاديث الكبار”.

وقال الكلالدة قال “كنت عضو حزب سري في 89 وقمنا بالمشاركة في حركات الاحتجاج في هبة نيسان وأوقفنا في السجن وخرجنا ولم نصوت في الانتخاب”.ن

كما نوه الكلالدة الى ان مدير مخابرات سابق كان قد عين في انتخابات 2007 نحو 80 نائباً في مجلس النواب في ذلك الحين.

وقال الكلالدة: الان هذا المسؤول يعاقب، محكوم عليه بالسجن 15 عاما.