الرئيسية | محليات إغلاق 3 منشآت لمخالفتها المعايير البيئية في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أغلقت مديرية بيئة الزرقاء خلال جولات رقابية وتفتيشية، ثلاث منشآت صناعية لمخالفتها المعايير البيئية المتعلقة بالتخلص من النفايات الصناعية الشهر الماضي.

وبين مدير البيئة المهندس حيدر الربابعة أن أصحاب تلك المنشآت جرى تحويلهم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، ولن يتم إعادة فتحها مرة أخرى إلا بعد تطبيق الاشتراطات البيئية اللازمة.

وأردف أن المديرية نفذت خلال الفترة ذاتها 12 جولة تفتيشية ورقابية، تعاملت فيها مع 22 شكوى تتعلق بتعامل المواطنين وأصحاب المنشآت مع النفايات الصلبة والسائلة والغازية، وترخيص 24 منشأة جديدة.

وأفاد بأن عمل المديرية يتركز على متابعة الشكاوى الواردة إليها والخاصة بالمصانع والمشاغل الغذائية والمنظفات والتفتيش على مزارع الثروة الحيوانية والتأكد من تطبيقها معايير البيئة.

ودعا الربابعة، المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية والمشاغل للاهتمام بالبيئة، وعدم إلقاء النفايات أو الطمم إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

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