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بعد 8 أيام.. إصابة جديدة محلية بالأردن
وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الثلاثاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واحدة منها محلية.
- سُجِّلت اليوم (15) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:
- (14) حالة إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (13 من السعوديّة، و1 من تركيا).- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1198) حالة.
إجراءات أخرى:
- بعد تسجيل حالة إصابة محليّة اليوم، يستمرّ الوضع الوبائي الحالي بمستوى (معتدل الخطورة)، وبالتالي لا يتمّ الانتقال إلى مستوى منخفض الخطورة إلّا في حال مرور عشرة أيّام متتالية دون تسجيل إصابات محليّة.
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