مذكرة تفاهم بين الامن العام والمركز الوطني للثقافة

وطنا اليوم-عمان:وقعت مديرية الأمن العام والمركز الوطني للثقافة والفنون اليوم مذكرة تفاهم تجسيداً للخطط والإستراتيجيات الأمنية في التعاون وتبادل الخبرات مع كافة القطاعات من جهة والتنسيق في جانب التوعية والتثقيف في مكافحة الفكر المتطرف التي ينهض بها مركز السلم المجتمعي في اﻻمن الوقائي من جهة أخرى ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال ومدير عام المركز الوطني للثقافة والفنون لينا التل .

وقال العميد ابو شتال إن إدراك مديرية الأمن العام لأهمية توحيد الجهود في سبيل مكافحة الفكر المتطرف بأشكاله فقد أُنشئت وحدة متخصصة لتحقيق السلم المجتمعي وتنسيق الجهد الشرطي والرسمي في مكافحة الفكر المتطرف، والسعي لبناء شراكات تخدم هدفها في تنفيذ الوثيقة الوطنية لمكافحة التطرف وإستراتيجية الأمن العام في هذا الجانب ، الأمر الذي يتطلب المساندة من كافة مكونات المجتمع كي يتمكن الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون من التصدي لكافة الظواهر المجتمعية السلبية بما فيها العنف والتطرف الفكري وبناء أجيال محصنة قادرة على التطوير والبناء .

وأشار المساعد للإدارة والدعم اللوجستي إلى أن الفن ورسالته الهادفة من الأعمدة الرئيسة في بناء الحضارات وتطور الأمم وأننا في جهاز الأمن العام نولي هذا الجانب اهتماماً من أجل إيصال الرسالة الأمنية إلى جميع فئات المجتمع وتحقيق أهدافها الرامية لتحقيق الأمن الوطني الشامل .

وأوضح العميد ابو شتال أن مذكرة التفاهم جاءت من أجل التعاون والعمل المشترك مع المركز الوطني للثقافة والفنون لإرساء قواعد الأمن والسلم المجتمعي عبر نماذج فنية إبداعية مبتكرة من أجل تعزيز مفهوم التماسك المجتمعي وذلك من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين واشراك العاملين من الجهتين في الدورات والنشاطات وبما يحقق الأهداف المؤسسية لكلا الفريقين .

من جهتها قالت المديرة العامة للمركز الوطني للثقافة والفنون لينا التل ان الشراكات المستمرة بين المركز ومختلف وحدات الامن العام تنعكس في توفير قواعد بناء لتحسين وتطوير مستويات الرعاية الفنية الهادفة لتحصين العديد من الفئات المجتمعية في عدة مجالات مهمة،مؤكدة على ان التعاون مع مركز السلم المجتمعي سيثمر في إتاحة الفرصة لمقدمي الرسالة الفنية بكافة أشكالها لتقديم رسائلهم التوعوية والفنية والوقوف بجانب العاملين في مركز السلم المجتمعي لتحقيق الغاية الأهم وهي تحصين المجتمعات من الفكر المتطرف والإرهاب .

وأعربت التل عن اعتزازها بما يقوم به جهاز الأمن العام من مبادرات إنسانية وجهود كبيرة في عدة مجالات وحرصها الدائم على إتاحة الفرصة للجميع في المشاركة لتحقيق الغايات التي تخدم المجتمع والوطن ، مثمنةً دور مركز السلم المجتمعي على أدواره التي يقوم بها لتحقيق السلم المجتمعي ومكافحة التطرف من خلال توحيد الجهود والتشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع والمنظمات المحلية لنشر مفاهيم الحوار والتسامح والاعتدال من أجل تحقيق الأمن الوطني الذي يسعى له الجميع .

واشتملت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين وتوظيفها لتصميم مشاريع ونشاطات مشتركة بهدف حماية المجتمع الأردني من انتشار الأفكار المتطرفة ونشر مفاهيم الحوار والتسامح والاعتدال وقبول الآخر ومواجهة كل ما يؤثر في الأمن المجتمعي فكريا وسلوكيا بالإضافة الى تنفيذ مسرحيات تفاعلية وتمثيلية ومحاضرات توعوية وإقامة الندوات والمؤتمرات في مجال مكافحة التطرف التي تستهدف المجتمع المحلي والمدارس والجامعات من أجل تحصين الجميع وبما يخدم الرسالة النبيلة التي يقدمها الفريقان