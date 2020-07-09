الرئيسية | محليات المعشر ينقلب على الحكومة ويطلق تصريحات نارية

وطنا اليوم-عمان:انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق العين رجائي المعشر طريقة تعاطي وتعامل حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي سبق له "المعشر" ان ترأس فيها المطبخ الاقتصادي ، انتقد طريقة معالجة الحكومة للوضع الاقتصادي الحالي متهماً الحكومة بانها حملت العامل وصاحب رأس المال العبء ولم تتحمل الحكومة اي مسؤولية مع صاحب رأس المال او العامل .

وانتقد بعض المتابعين للشأن العام ، تصريحات العين المعشر الناقدة لاداء الحكومة والمدافعة عن اصحاب رؤوس الاموال والعمال والتي اطلقها أمس الاثنين في حوار مع المنتدى الاقتصادي الأردني، وجرى بثه عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستغربوا تقديم المعشر لمجموعة من المقترحات والتي منها انشاء صندوق للاستثمار بالطاقة ، مشيرين الى سؤال من وزن اين كانت هذه الرؤية والمقترحات عندما كان المعشر وزيراً في الحكومة ؟!

وواجهت الدعوة التي قدمها المعشر بدعم اصحاب العمل مباشرة وذلك بتمويلهم من خلال قروض دون فوائد من الحكومة على ان تسدد خلال فترة زمنية طويلة تتراوح بين اربع الى خمس سنوات ، من قبل بعض المتابعين للشأن العام الذين اعتبروا انه كان الاجدى بالمعشر ان ينصح بتقديم الدعم المالي دون سداد او تخفيض الضرائب على القطاعات المتضررة او اعفاءها بشكل كامل لتتمكن من التعافي وبالتالي تعود الحكومة لفرض الضرائب عليها وتحصيلها وليس توريطها بالقروض والتي كان لها اثار سلبية لا تقل خطورة عن كورونا .

وقال المتابعين للشأن العام : يبدو ان العين المعشر وعندما اطلق هذه التصريحات النارية نسي انه سبق وان كان وزيراً في حكومة الدكتور عمر الرزاز ورئيس المطبخ الاقتصادي المشرف على القرار الاقتصادي والمالي في الحكومة .

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