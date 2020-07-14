الرئيسية | محليات المصادقة على إعفاءات بنسبة 25 بالمئة لمستأجري أملاك الأمانة

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس أمانة عمان إعفاء ما نسبته (25 بالمئة ) من قيمة الأجرة عن العام الحالي 2020 لمستأجري المحلات الداخلية والخارجية للسوق المركزي ومستأجري المحلات الواقعة في بورصة الزهور.

ووافق في جلسة عقدت اليوم عن بُعد بإستخدام تقنية الإتصال المرئي برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على ترصيد ما نسبته ( 25 بالمئة ) من الأجور التي تم دفعها مسبقاً عن السنة الحالية 2020 من قبل مستأجري المحلات الداخلية والخارجية للسوق المركزي والمحلات الواقعة في بورصة الزهور لعام 2021 .

وصادق المجلس على إعفاء مستأجري أملاك أمانة عمان عن فترة التوقف عن العمل بنسبة ( 25 بالمئة ) من الأجور عن العام الحالي 2020 ، وترصيد ما نسبته ( 25 بالمئة ) من الأجور التي تم دفعها مسبقا عن السنة الحالية ( 2020 ) من قبل المستاجرين للعام القادم 2021 .

وقرر المجلس إعفاء أي من المستاجرين بنسبة ( 25 بالمئة ) في حال قيام المستاجر بتسديد المبالغ المترتبة عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31/12/2020

وتأتي هذه القرارات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإعفاء مستاجري أملاك البلديات وأمانة عمان عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد أعلى ( 25 بالمئة ) من الأجور عن العام الحالي 2020 وفق ما يحدده المجلس البلدي او مجلس أمانة عمان واعفاء أي من المستاجرين بنسبة ( 25 بالمئة ) في حال قيامه بتسديد المبالغ المترتبة عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31/12/2020 .

وصادق مجلس الأمانة على تعديل بنوذ مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة عمان الخاصة بريادة الأعمال بعدم إقتصارها على الغايات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال وإضافة مهن جديدة ضمن قطاعات أخرى يتفق عليها الطرفان تتعلق بمجالات عمل المشاريع الريادية الجديدة وذات الطابع المكتبي .

كما وافق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم ( 1 ) لعطاء إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد / تقاطع المدينة الرياضية ، وصادق على تجديد الإتفاقية مع معهد العناية بصحة الأسرة ( مؤسسة نور الحسين ) لمدة عامين بهدف رفع سوية الخدمات التأهيلية المقدمة للمجتمع المحلي .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر