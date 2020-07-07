القضائي الشرعي يجري تشكيلات واسعة - أسماء

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وطنا اليوم-عمان:قرر المجلس القضائي الشرعي بقراره رقم 3/99/2020 الصادر بتاريخ 12/7/2020 اجراء التشكيلات القضائية التالية اعتبارا من26/7/2020 :

1_نقل فضيلة الشيخ خالد رضوان منور الوريكات رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية عضوا في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

2_نقل فضيلة د. سامر مازن القبج عضو المحكة العليا الشرعية وتعيينه رئيسا لمحكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

3_نقل فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي الشرعي في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا عضوا في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

4_نقل فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات القاضي الشرعي في محكمة العقبة الشرعية عضوا في محكمة استئناف معان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

5_نقل فضيلة الشيخ د. طايل سليمان خليل الرحامنه القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

6_تعيين فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات مساعدا للمدعي العام الشرعي الاول في محكمة استئناف عمان الشرعية.

7_نقل فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم القاضي الشرعي في محكمة العارضة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات وفضيلة الشيخ فواز محمد احمد مشاهره وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

8_نقل فضيلة الشيخ امين عبدالكريم يوسف العلاوين القاضي الشرعي في محكمة زي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_نقل فضيلة الشيخ د.زيد احمد عبد الزعبي القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

10_نقل فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشه المدعي العام للمحاكم الشرعية في محافظتي معان والعقبة قاضياً شرعياً في محكمة العقبة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات بدرجته وراتبه الحاليين.

11_نقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة زي الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12_نقل فضيلة الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس القاضي الشرعي في محكمة بني كنانه الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة جرش الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه بدرجته وراتبه الحاليين.

13_نقل فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي الشرعي في محكمة جرش الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

14_نقل فضيلة الشيخ فواز محمد احمد مشاهره القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة العارضة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

15_نقل فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة كفرنجه الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

16_نقل فضيلة الشيخ سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعه القاضي الشرعي في محكمة كفرنجه الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عجلون الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. يوسف عليان احمد درادكه بدرجته وراتبه الحاليين.

17_نقل فضيلة الشيخ د. يوسف عليان احمد درادكه القاضي الشرعي في محكمة عجلون الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة بني عبيد الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة بدرجته وراتبه الحاليين.

18_تعيين فضيلة الشيخ بركات سعدي محمد ابوتايه القاضي الشرعي في محكمة الجفر الشرعية مدعيا عاما شرعيا للمحاكم الشرعية في محافظتي معان والعقبة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

19_نقل فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

20_تكليف فضيلة د. عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية القيام باعمال مدير مديرية الشوؤن الادارية في دائرة قاضي القضاة بالاضافة لعمله .

21_تكليف فضيلة الشيخ احمد مصطفى احمد الزعارير القاضي في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

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