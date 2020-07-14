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تنقلات واسعة في وزارة الداخلية - أسماء
وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الثلاثاء ، عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة ، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء.
كما شملت تعيين كل من المتصرف اكرم الخوالدة مساعداً لمحافظ مأدبا والمتصرف لؤي البطاينة مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة والمتصرف علي الزيدان مساعداً لمحافظ الطفيلة والمتصرف محمود الرفوع مساعداً لمحافظ معان والمتصرف سعد عبداللات مساعداً لمحافظ معـان.
وشملت تعيين كل من مدير القضاء عناد الخنان في مركز الوزارة / مديرية المتابعة والتفتيــش ومدير القضاء ليث الشياب مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة اربد ومدير القضاء رنا الطوره في مركز الوزارة / مديرية حقوق الانسان ومدير القضاء صالح الخوالده مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا ومدير القضاء سليم الحجايا مساعداً لمتصرف لواء قصبة عمان / محافظة العاصمة ومدير القضاء مخلد خشمان مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .
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