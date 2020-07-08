كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن ذروتها الأربعاء

وطنا اليوم-عمان:يتأثر الأردن تدريجياً، الثلاثاء، بكُتلة هوائية حارة نسبيا، ترتفع بها درجات الحرارة في جميع المناطق، وتكون ذروتها الحارة يوم الأربعاء.

وترتفع درجات الحرارة، الثلاثاء قليلا، وتُصبح أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 2-3 درجات مئوية.

و يتحول الطقس ليُصبح حاراً نسبيا في أغلب المناطق، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و البادية.

وتظهر عصراً كميات من السُحب المُتوسطة و خاصة في جنوب و شرق المملكة.

وتكون الرياح خفيفة و مُتقلبة تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة بعد الظهر، تنشط قليلاً في المناطق الصحراوية والبادية.

وستكون ذروة الكتلة الحارة، يوم الأربعاء، حيث يكون الطقس حاراً نسبيا في أغلب المناطق، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و البادية.

التوصيات

١) الانتباه بعدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و البادية.

٢) الإكثار من شرب السوائل و المُرطبات الباردة أثناء النهار.

٣) عدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات.

ليلا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الليلية و يكون الطقس أدفأ من الليالي السابقة في أغلب المناطق.