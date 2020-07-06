الرئيسية | محليات الرحامنة يكشف : تلاعب بجمارك 22 سيارة بقيمة مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام الجمارك، عبد المجيد الرحامنة، الإثنين، إن هنالك قضية تلاعب وتزوير، بقيمة جمارك لـ22 مركبة، من بينها سيارات من فئة "لاند كروزر".

وأضاف الرحامنة، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن أشخاصا في حرّة الزرقاء، غيروا القيمة الجمركية لـ 22 مركبة، وبعضهم الآن موجود في السجن.

وأوضح أن القضية منظور فيها، بعد التلاعب بأوراق السيارات في الجمارك، إضافة إلى أوراقها في إدارة ترخيص المركبات.

وأشار الرحامنة، إلى أنه لم يثبت حتى الآن، تورط أي من الأجهزة الأمنية، أو الجمارك، مع هؤلاء الأشخاص.

وبيّن أن قيمة الجمرك على السيارات تبلغ نحو مليون دينار، فيما سترتفع القيمة مع الغرامات إلى مليونين أو ثلاثة.

وأكد الرحامنة أن هناك تهريب ضمن أشخاص، وهناك تهريب يتم عن طريق الشبكات، وهو ما تبينه التحقيقات.

وقال الرحامنة ، إن كافة النواب يتراجعون عن طلب واسطة في الجمارك عند معرفتهم بأن القضية تتعلق بتهريب جمركي.



وأضاف أن المصالحة في قضايا الجمارك تعوض الخسارة في ايرادات الدولة، ويتم معاقبة المهرب سواء بالسجن أو الحجز أو منع السفر، فالدائرة ملتزمة بالقوانين المتبعة في الأردن.

وشدد على أن تهريب الدخان هو المؤثر الأكبر على ايرادات الخزينة كون ضرائبه عالية.

ولفت إلى أن المهرب يقوم بتهريب مواد ممنوعة أو مواد تحتاج لموافقات متعددة من جهات رسمية لغايات تحقيق مكاسب مالية مرتفعة.

وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات تبلغ نسبتها حوالي 68% من سعر المركبة.

وبين أن الدائرة أدخلت منذ بداية العام على الخزينة 602 مليون دينار، وكان المتوقع تحقيق 1.2 مليار دينار لنهاية العام ولكن تأثير جائحة كورونا قد يتسبب بعدم تحقيق الايراد المتوقع.

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