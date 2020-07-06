الرئيسية | محليات الأردنيون يترقبون .. جابر : الوزارة تدرس الخطوات القادمة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن يحقق انجازاً حال دخول مرحلة منخفض الخطورة وهي المنطقة الخضراء حسب تصنيف وزارة الصحة للوضع الوبائي .

ويدخل الاردن تلك المرحلة بعد مرور 10 ايام متواصلة دون تسجيل اصابات محلية بفيروس كورونا علما ان اليوم الاثنين هو اليوم الثامن بعدم تسجيل اصابات محلية بفيروس كورونا بالاردن .

وناشد جابر المواطنين بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة ، مشيراً ان الوزارة تدرس الخطوات القادمة ، خاصة مع ما نشاهده حولنا من اصابات ووفيات بسبب كورونا بالدول المجاورة .

ووفق ايجاز وزارة الصحة الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا اليوم الاثنين سُجِّلت (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة

الى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ان الجميع في الاردن بانتظار دخول مرحلة منخفض الخطورة وهي المنطقة الخضراء حسب تصنيف وزارة الصحة للوضع الوبائي, وريثما تعلن الوزارة ايجازاتها حول اصابات كورونا للايام الثلاثة المقبلة، بعد أن حققت المملكة اسبوعا من عدم تسجيل اي اصابات محلية .

وتسمح مرحلة "منخفض الخطورة"، بفتح قاعات الأفراح، وإقامة مناسبات الزفاف والعزاء، تنظيم المعارض والحفلات.

وتتيح هذه المرحلة، إعادة افتتاح مدارس ورياض أطفال والحضانات والمخيمات الصيفية، والجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، إلى جانب دور السينما.

وعند الدخول في هذه المرحلة، يُلغى حظر التجول الليلي، المحدد بين الساعة 12 من منتصف الليل، حتى السادسة صباحا، حيث لا تتضمن مرحلة منخفض الخطورة أية إغلاقات أو حظر.

وتنص الخطة، على تشغيل وسائل النقل، بكامل قدرتها، فيما تسمح الحكومة بتشغيل 75% من قدرة هذه الوسائل.

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