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أسبوع بلا إصابات محلية في الأردن
وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الإثنين، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات محلية.
1. سُجِّلت اليوم (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
2. وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1183) حالة. سُجِّلت أيضاً (11) حالة شفاء لهذا اليوم، (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في منطقة العزل المخصّصة لمصابي كورونا بمنطقة البحر الميّت.
إجراءات أخرى:
4. رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.
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