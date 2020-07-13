العبادي: تبادل التوتير خارج القبة أمر محرج وضار

وطنا اليوم - رصد - استغرب القطب السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي ان يحصل التقاذف العلني بالتصريحات السلبية على النحو الذي حصل بين الطراونة رئيس مجلس النواب والسلطة التنفيذية واعتبر العبادي ان المناخ الحاد بين رئيسي السلطتين لم يعتاد عليه الاردنيون بهذه الطريقة مقترحا ان الدولة قادرة على التدخل واعادة التوازن للمشهد عبر اجراء الاستحقاق الانتخابي خلال اربعة اشهر .

وشدد العبادي على ان الخلاف والتناحر والتناقض بين السلطتين ينبغي ان يكون تحت قبة البرلمان وليس خارجها معتبرا ان الامور تتجه نحو الحدية والتجاذب .

وافاد العبادي بان تبادل تصريحات هنا وهناك امر ضار ويؤشر على حدية ومناخ يخالف التقاليد الاردنية .

ويعتقد العبادي بان الدولة يجب ان تتدخل وهي قادرة على ذلك خصوصا وان البلاد تواجه ازمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية وان مثل هذا التنابز مسالة محرجة للوطن .

ولا يخفي العبادي تقديره بان الحل قد يكون الان بحل البرلمان وهي مسالة بدأت تقفز فجأة على سطح الاحداث بعد البيان شديد اللهجة الصادر عن الطراونة والذي يتهم فيه قوى ظلامية في مفاصل الدولة بلي اذرع القانون .

واذا كانت خطوات الحل قد اصبحت ضمن الخيارات بعد التوتر بين رئيسي السلطتين اثر توقيف نقيب المقاولين الاسبق وشقيق الطراونة ضمن تحقيقات الفساد فالجو السياسي يميل الى امكانية الاسراع قليلا بالعودة للمحددات الدستورية فرئيس مجلس النواب بموجب النظام الداخلي والقانون لا يتحدث باسمه الفردي والشخصي مادامت الدولة غير منعقدة ويمثل سلطة البرلمان والتشريع .

وبالتالي الازمة الناتجة عن بيان الطراونة ضد السلطة التنفيذية تمثل مجلس النواب بحكم النص في النظام الداخلي

وكان العبادي قد دعا علنا الى الذهاب الى سيناريو الاستحقاق الانتخابي دون انتظار المزيد من الوقت مقترحا اختصار بعض التواقيت والمواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخاب الى 50 يوما بدلا من 104 يوما لتجديد عناصر المواجهة مع تداعيات كورونا والازمة الاقتصادية عبر وجود مجلس نواب منتخب جديد بلاعبين جدد يقوم بواجبه الدستوري .

وكما افهم العبادي يمكن اصدار امر دفاع يؤدي الى مرونة اكثر تختصر مساحة زمنية في المنظومة الاجرائية الادارية التي تسبق عملية الاقتراع .

اقتراح العبادي نشرته صحيفة عمون بصورة معزولة عن تطور مسار الاحداث في ملف اعتقال الطراونة.