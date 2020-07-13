البطاينه : أتقدم باعتذاري الشديد لجهاز الامن العام

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب السابق المهندس سليم البطاينه رسالة إلى مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، قال فيها:

سيدي !! اسمح لي ان اتقدم لكم شخصياً ولافراد جهاز الامن العام وخصوصاً جهاز الامن الوقائي الكبير ومديره المحترم وجهاز ادارة السجون ومديره ومدير سجن السلط وقفقفا وجميع افراد الجهازين لما لقيته من معاملة محترمة من حيث الالتزام بروح ونص القوانين النافذة في اطار الشرعية الدستورية والقانونية !!!!! فحرص عطوفتكم وتوجيهاتكم للضباط والافراد المستمرة باننا دولة قانون وعدالة واجبنا ان نحمي امن المجتمع الاردني ونصون حقوقه !! فكل ذلك يدل على ابراز الوجه الحقيقي للقوة التي تنفع الناس وتأخد بعين الاهتمام مصالحهم وواقع ظروفهم !!!!!! ففي عهدكم شهدت الساحة الاردنية تقارباً كبيراً مبني على الاحترام والثقة والحس الانساني ما بين المواطن ورجل الامن في ظل منظومة امنية موحدة ومنسجمة ومتناغمة ، فقد اوجدتم علاقة تشاركية لتحقيق الامن بمفهومه الشمولي ، فحرفية رجال الامن العام والدرك والدفاع المدني تؤهلهم لتمتين الثقة بين الدولة وبين افراد المجتمع . سيدي !! ان اختيارك من قبل جلالة سيدنا يدل على حكمة وقيادة رشيدة خصوصاً ونحن في ظل تحديات وطنية واجتماعية واقتصادية واقليمية ودولية متسارعة !!!

سيدي !! اني اتقدم بالاعتذار الشديد بالنيابة عني وعن ابني مجد الدين البطاينه على ما سببه من إساءة غير متعمدة لجهاز الامن العام وللامن الوقائي المحترم !!! فنحن نفتخر بجهاز الامن العام العين الساهرة على حماية المواطن وحماية اعراضنا وممتلكاتنا ليلا نهارا !!! فتحية فخر واعتزاز لكم شخصياً وسوف يبقى عصياً على كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن وممتلكاته !!!! حفظ الله الاردن وكلل بالعز والسؤدد مسيرته في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين سمو الامير حسين حفظهم الله ورعاهم من كل شر!!

المهندس سليم البطاينه النائب السابق