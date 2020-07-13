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البطاينه : أتقدم باعتذاري الشديد لجهاز الامن العام
وطنا اليوم-عمان:وجه النائب السابق المهندس سليم البطاينه رسالة إلى مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، قال فيها:
سيدي !! اني اتقدم بالاعتذار الشديد بالنيابة عني وعن ابني مجد الدين البطاينه على ما سببه من إساءة غير متعمدة لجهاز الامن العام وللامن الوقائي المحترم !!! فنحن نفتخر بجهاز الامن العام العين الساهرة على حماية المواطن وحماية اعراضنا وممتلكاتنا ليلا نهارا !!! فتحية فخر واعتزاز لكم شخصياً وسوف يبقى عصياً على كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن وممتلكاته !!!! حفظ الله الاردن وكلل بالعز والسؤدد مسيرته في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين سمو الامير حسين حفظهم الله ورعاهم من كل شر!!
المهندس سليم البطاينه النائب السابق
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