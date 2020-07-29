الرئيسية | محليات ابناء الطراونة يواصلون التجمع مساندة لرئيس البرلمان وعائلته

وطنا اليوم-عمان:دخلت العلاقة بين السلطات الثلاث في الأردن في منحنى حساس مع بيان شديد اللهجة وساخن لرئيس مجلس النواب على هامش تحقيقات في ملفات فساد انتهت بتوقيف شقيقه ونقيب المقاولين الأسبق.

وخرج الرئيس عاطف الطراونة عن صمته بعد اكثر من ستة اسابيع على تحقيقات تطال افرادا في عائلته وقرارات حجز تحفظي على اموال العائلة التي تملك مجموعة من اكبر شركات المقاولات في المملكة.

وتسارعت الاحداث بعد سلسلة التحقيقات في ملفات تخص العائلة العريقة في مجال العمل السياسي والمشاريع والاسواق وقطاع العقارات والطاقة والمقاولات.

واستمر تواجد العشرات من ابناء عشيرة وعائلة الطراونة في العاصمة الاردنية عمان لليوم الثاني على التوالي امام مقر ديوان اهل الكرك غربي العاصمة احتجاجا على اعتقال نقيب المقاولين الاسبق احمد الطراونة وهو ايضا شقيق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة .

وتشير مصادر بان رئيس النواب قد يلجأ لإعلان استعداده لللإستقالة ايضا من منصبه فيما استدعي للتحقيق ايضا شقيقه الثاني وهو رجل الاعمال البارز محمد طراونة.

ويشهد مقر الديوان تجمعا حاشدا منذ مساء امس الاحد من باب الاحتجاج .

واستمر توافد ابناء الطراونة امام مقر ديوان مدينتهم وسط تواجد خفيف لرجال الامن في الوقت الذي قد تزداد فيه هذه الاحتجاجات باسم العشيرة بعد البيان الذي صدر عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة متحدثا عن استهداف عائلته وعن ان الكرة الان بين يدي الراي العام .

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