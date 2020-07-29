الرئيسية | محليات الأردن يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى 24 تموز

وطنا اليوم-عمان:أبلغت السفارة الأمريكية في عمان، رعاياها أن الأردن مدد تعليق الرحلات الجوية إلى 24 تموز الجاري، بحسب تعميم أصدرته السفارة لرعاياها في المملكة.

وبحسب تعميم السفارة الأمريكية، ستبقى الرحلات الجوية في الأردن معلقة حتى 24 تموز، بناء على ما أبلغتها بذلك الحكومة الأردنية.

وقالت الحكومة، إن الرحلات الجوية التجارية المنتظمة الدولية ستظل معلقة حتى هذا التاريخ على الأقل.

وأشارت السفارة الأمريكية في عمّان إلى أنها تدرك أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية والإماراتية والخطوط الجوية القطرية قد تعرض رحلات مغادرة من الأردن باتصال مع الولايات المتحدة قبل 24 تموز.

ونصحت السفارة رعاياها في المملكة، بالاتصال بشركات الطيران مباشرة للاستفسار عن جدول مواعيد رحلاتها.

وأغلق الأردن مطاراته منتصف آذار الماضي بسبب جائحة كورونا في العالم وخشية تفشيها في الأردن.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر