 وطنا نيوز -قبول دعوى لمقاضاة الحكومة بسبب تعيين البخيت مفوضاَ
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قبول دعوى لمقاضاة الحكومة بسبب تعيين البخيت مفوضاَ
التاريخ : 13-07-2020 03:04:12 المشاهدات: 1435

وطنا اليوم-عمان:سجلت لدى المحكمة الإدارية اليوم الاثنين دعوى قضائية لمقاضاة الحكومة بسبب تعيين وفاء بخيت عضوا في مجلس مفوضي هيئة الطاقة، وفق ما أكد وكيل المستدعين المحامي راتب النوايسة .
ووفق لائحة الدعوى التي قدمها المحامي النوايسة فان اثنين من حملة الدكتوراة في الهندسة الجيولوجية تقدما بالدعوى ضد مجلس الوزراء للطعن بقرار تعيين وفاء البخيت عضوا في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة اربع سنوات.
وبينت لائحة الدعوى ان رئاسة الوزراء كانت أعلنت في شباط الماضي عن توفر شاغر مفوض مختص بشؤون المصادر الطبيعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وطلبت ممن تتوفر فيهم الشروط التقدم بطلب على أن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس في هندسة التعدين او هندسة البترول او الجيولوجيا ولديه خبرة 15 عاما.
واشارت اللائحة الى أن المستدعيين تقدما بطلب بالاضافة الى 4 اخرين بطلبات لديوان الخدمة لاشغال الوظفية، وفي اذار الماضي عقد ديوان الخدمة امتحانات للمتقدمين واجتازها المستدعيين، وتم ترشيح 3 اشخاص من المتقدمين لتلك الوظيفة لمقابلة اللجنة الوزارية لاختيار احدهم لاشغال تلك الوظيفة بينهم المستدعيين.
وبعدها قابلتهم اللجنة لاختيار احدهم ليكون مفوضا وتم استبعاد احدهم لاقترابه من عمر الستين وانحصرت المنافسة بين المستدعيين دون سواهما وتم ابلاغهما انه سيتم اختيار احدهما بعد العطلة المرتبطة بجائحة كورونا الى ان فوجئا بتعيين وفاء بخيت مفوضا لشؤون المصادر الطبيعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


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