الرئيسية | محليات تحذير للأردنيين من رمي الكمامات في الشوارع

وطنا اليوم-عمان:حذر مسؤول ملف كورونا في اقليم الشمال الدكتور وائل الهياجنة من خطر الكمامات على تجار الخردة وعمال الوطن الذي يتعاملون يوميا معها، مشددا على ضرورة توعيتهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد الهياجنة على ضرورة درء خطر الكمامة، وذلك بعدم القائها في الشارع او التعامل معها باستهتار دون سلوك صحي سليم، لافتا إلى أن رمي الكمامات بالشارع يشكل خطورة كبيرة حيث يحتمل أن تحمل الكمامة فيروسات غير كوفيد 19، ما يعرض المواطنين للخطر.

بدوره قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، إن الكمامات المستخدمة من قبل المصابين والكوادر الطبية تعتبر من النفايات الطبية الخطرة، ويتم التعامل معها من خلال المستشفيات وحسب الالية المتبعة بوضعها في الحارقات المتوفرة في المستشفيات، مضيفا ان هذه النفايات تجمع من كل الغرف بأكياس خاصة، وترسل بسيارة النفايات الطبية الخاصة الى المحرقة للتخلص منها بطريقة صحيحة.

وزير البيئة صالح الخرابشة أشار إلى أن كوادر الوزارة وبالتعاون مع كوادر مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات والبلديات أطلقت الحملة الوطنية لتوزيع الأكياس الصفراء الخاصة بجمع القفازات والكمامات المستخدمة في جميع محافظات المملكة.

واوضح ان الحملة اطلقت في جميع محافظات الأردن، وبالتعاون مع شركة وطنية خاصة متطوعة ليصار إلى نقلها بوسائل نقل خاصة، وإيداعها في مركز معالجة النفايات الطبية الخاص بالشركة، والتعامل معها بطريقة التقطيع والتعقيم، وهي طريقة صديقة للبيئة ودون لمسها من قبل العاملين.

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