الرئيسية | محليات 13231 مشاركاً استقطبهم برنامج "أردننا جنة" خلال أسبوعين

وطنا اليوم-عمان:نجح برنامج "أردننا جنة " للسياحة الداخلية باستقطاب (13231) مشاركاً، وذلك خلال أسبوعين فقط من تفعيل موسمه الثاني تحت شعار "أردننا بخير" ، بدءاً من مناطق الجنوب، وتوسعه للوسط والشمال ،ليشمل اليوم جميع محافظات المملكة .

وذكرت وزارة السياحة والاثار، وهيئة تنشيط السياحة في بيان، الاثنين أن ما يزيد عن (8) آلاف مواطن شاركوا في برنامج " اردننا جنة – اردننا بخير " من خلال التسجيل مباشرة بالتطبيق الالكتروني “أردننا جنة Jannah.jo، الخاص بالبرنامج، منهم (5731) مشاركاً أقلتهم الحافلات السياحية المجانية التي يوفرها البرنامج ، و(2359) مشاركاً استخدموا سياراتهم الخاصة، مستفيدين من المميزات والأسعار التشجيعية ضمن البرنامج، بالإضافة إلى (5141) مشاركاً سجلوا من خلال مكاتب السياحة والسفر .

وأضاف بيان الوزارة والهيئة أن (494) حافلة سياحية أقلت المشاركين في البرنامج من نقاط الانطلاق المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي جرى تعميمها على منصات الوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الوجهات والمسارات والتجارب السياحية التي يتضمنها البرنامج .

ويستفيد المشاركون في برنامج "أردننا جنة – أردننا بخير" من العروض والأسعار التشجعية التي يوفرها البرنامج في المطاعم والفنادق وأماكن الاستجمام في محافظات المملكة كافة: الكرك والشوبك والطفيلة، ومعان، والمثلث الذهبي (البترا ، وادي رم ، العقبة) ، وأم الجمال في المفرق، ومأدبا، وجبل نيبو، وأم الرصاص والبحر الميت وجرش وإربد وعجلون وأم قيس.

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