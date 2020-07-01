الرئيسية | محليات انخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة

وطنا اليوم-عمان:انخفض إجمالي مساحة الابنية المرخصة في الأردن في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمئة، حيث بلغت نحو مليون و275 الف متر مربع، مقارنة مع مليون و662 الف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، الى انخفاض اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة في الأردن بنسبة 23.1 بالمئة، لتبلغ 4137 رخصة خلال الربع الاول من هذ العام، مقارنة مع 5382 رخصة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 13.7 بالمئة، حيث بلغت نحو مليون و94 مترا مربعا في هذا العام، مقارنة مع نحو مليون 267 الف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 181 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 395 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 54.2 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 85.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الاقاليم، بين التقرير، ان حصة إقليم الوسط بلغت ما نسبته 67.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.6 بالمئة وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3 بالمئة.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 56.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5 بالمئة.

أما على مستوى شهر آذار لعام 2020، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 961 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 305 آلاف متر مربع، مقارنة مع 537 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 43.2 بالمئة.

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