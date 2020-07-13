الرئيسية | محليات خبير نفطي يتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:توقع الخبير النفطي عامر الشوبكي ارتفاعًا في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد أن تبدأ شركة العطارات لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق حرق الصخر الزيتي، بالإنتاج.

وقال إن الحكومة متعاقدة مع هذه الشركة على شراء إنتاجها من الطاقة الكهربائية، ولأن قيمة تعاقداتها مع شركات توليد الطاقة تفوق احتياجاته، فإنه يدفع أثمان طاقة لا يستخدمها.

وأضاف أن حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية 3 آلاف ميجا واط سنويًا، غير أن الحكومة متعاقدة مع عدد من الشركات تنتج 5400 ميجا واط في العام، وتأتي شركة العطارات لتضيف 500 ميجاوات، بقيمة 200 مليون دينارًا.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة تضمنت كلامًا عن الاعتماد على الصخر الزيتي لإنتاج 15% من حاجتنا من الطاقة الكهربائية، وبين: صحيح أن الحكومة قالت إنها لن ترفع أسعار الكهرباء، لكن التجارب السابقة لم تكن تختلف عما يجري اليوم، وهو يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر المترتبة عن هذه التعاقدات.

وفي سياق متصل قال الشوبكي إن 80% من مساحة الأردن ما زالت من دون مسح جيولوجي حديث، لاستكشاف النفط، لذا فإن الحديث عن الأردن دولة غير نفطية غير دقيق، ويضر بمصلحة الأردن، لجهة أن شركات التنقيب ستحجم عن الاستثمار.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى تستثمر في دول ذات جدوى اقتصادية مناسبة، وحينما تسمع من اي مسؤول حكومي أن الدولة غير نفطية، فإنها تسقط اي احتمال الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى تستثمر في دول ذات جدوى اقتصادية مناسبة، وحينما تسمع من اي مسؤول حكومي أن الدولة غير نفطية، فإنها تسقط اي احتمال الاستثمار فيها.

لذا فإن الشركات الكبرى لا تستثمر في الأردن، بل الشركات من الدرجة الثالثة، وهذه غالبًا ما تقع فريسة لغياب التمويل.

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