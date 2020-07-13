الرئيسية | محليات 450 ألف رأس جاهزة لعيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة عن توفر الكميات المناسبة من اللحوم الحمراء والاضاحي وبأسعار في متناول الجميع.

وقال الخرابشة إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار المحافظة على الثروة الحيوانية و ديمومتها حيث تقدر إعداد الأغنام المحلية بحوالي ٤ مليون رأس والماعز بأكثر من مليون رأس تغطي حوالي ٣٠ % من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء وتقدر حصة الفرد السنوية من هذه اللحوم بحوالي ٩ كغم.

وأوضح الخرابشة أنه نتيجة لوجود طلب على الأغنام المحلية من الدول المجاورة فانه يتم تصدير حوالي ٥٠٠ الف رأس سنويا كمصدر للعملة الصعبه تدر اكثر من ١٢٠ مليون دينار ، كما يتم ذبح حوالي مليون رأس من الذكور المحلية لتغطية احتياجات المملكة من اللحوم، و لتخفيف الضغط على القطيع المحلي يتم استيراد كميات تكميلية من الأغنام الحيةالمستوردة لتغطية ذبحيات اللحوم خلال المواسم المختلف ومنها عيد الأضحى وتتوزع مصادر الأغنام المستوردة بين استراليا ودول الاتحاد الأوروبي

وبين الخرابشة انه تتوفر كميات من الأغنام التي تمتلك شروط الأضحية بعدد يقدر بحوالي ٤٥٠ الف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد وهذه الكميات ستحافظ على الاسعار ضمن معدلاتها السنوية

ويذكر ان الأغنام ستكون متاحة للذبح في عدد من المواقع المخصصة لذلك في محافظة العاصمة و في الاسواق التقليدية في المحافظات الأخرى.

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