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جلسة طارئة لنقابة المقاولين بعد توقيف الطراونة
وطنا اليوم-عمان:عقد مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين جلسة طارئة برئاسة نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب وحضور أعضاء المجلس تباحث خلالها في قضية توقيف نقيب المقاولين السابق المهندس أحمد يوسف الطراونة على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية المعروفة باسم مشروع طريق السلط الدائري.
وتاليا نص البيان الصادر عن المجلس:
انعقد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين اليوم الاحد 12/7/2020 في جلسة طارئة للتباحث حول قضية توقيف نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين السابق المهندس أحمد يوسف الطراونة وبعد التداول في القضية، أكد مجلس النقابة أن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون وإن القانون يطبق على الجميع في كافة القضايا ومثل هذه القضية موضحا أن مشروع طريق السلط الدائري / الجزء الثاني هو مشروع قيد التنفيذ ولم يسلم بعد لتنطبق عليه تهم الغش وهدر المال العام والتي تكون بعد تسليم المشروع وليس خلال تنفيذه وهذا ما هو معروف عقديا وقانونيا ، علما بان إجمالي مستحقات المقاول في هذا المشروع بلغت 5.633.896 مليون دينار بينها مبالغ بنسبة 10% من قيمة العطاء كفالة حسن التنفيذ و محتجزات مالية بنسبة 5% ومطالبات مالية مستحقة على صندوق الوزارة إضافة إلى أعمال منفذة ومسلمة.
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