الرئيسية | محليات 643 جولة تفتيشية للضريبة منذ بداية العام

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الدائرة تنفذ خطة إصلاح ضريبي تركّز على محاربة التهرّب الضريبي والتجنّب الضريبي.

وأكد أبو علي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن عمليات التفتيش الضريبي تتم بكل مسؤولية وموضوعية، مشيرا إلى نجاح استخدام الكاميرات في عمليات التفتيش الضريبي دفعنا لتطبيقها في عمليات التدقيق الضريبي.

وبين أبو علي أنه تم تنفيذ 643 جولة تفتيشية منذ بداية العام.

وأضاف أن 875 طلب تسوية ومصالحة تم تقديمها من مكلّفين للجنة التسويات، درس منها حتى الآن 752 طلباً.

وشدد على أن الجولات الضريبية وفق منهجية علمية، وتشمل أنواع المكلفين كافة ومختلف القطاعات، ونعمل على تحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين، وأقرينا مشروع القائمة الذهبية

وأشار إلى أن دائرة الضريبة توسعت في الخدمات الإلكترونية ووصلت إلى 14 تُقدم للمكلفين، ومن المشاريع التي تم تبنيها فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق ما يتيح للمكلف في حال اختلافه مع المدقق تقديم التظلم الإداري لتحقيق الاستقلالية والشفافية.

وأضاف أن الضريبة تعمل على تنفيذ مشروع لنقل التدقيق الضريبي إلى فرق، بما يحقق العدالة بين المكلفين ويرفع كفاءة التدقيق.

وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة تسويات ومصالحات وهي مكنت المكلفين الذين يستنفذون إجراءاتهم من اللجوء إلى التظلم وتقديمه إليها، وهي لجنة هدفها التبسيط على المكلفين للحصول على العدالة الضريبية.

وأكد أن إيقاع جرم التهرب الضريبي من صلاحية القضاء ودورنا التدقيق والتفتيش وحصر المخالفات، وإذا أجريت المصالحة لا ينتقل المكلف للقضاء.

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