الرئيسية | محليات العضايلة: نعمل على سد أي ثغرة تتعلق بالمال العام

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأحد، أن "الحكومة تعمل على سدّ أيّ ثغرة قانونيّة في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام".

وقال خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن لا حماية لأحد متورط بقضايا فساد في الأردن، مشيرا إلى أن أمر مكافحة الفساد محسوم بنهج حكومي بكسر ظهر الفساد.

وبين العضايلة، أن منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام تقوم عليها عدّة مؤسسات وطنيّة (مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك).

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سدّ أيّ ثغرة قانونيّة في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام؛ لذا بادرنا بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها وتكريس استقلاليتها وقانون ديوان المحاسبة، ونمضي نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع.

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