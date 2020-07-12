الرئيسية | محليات تخصيص منطقة لعزل المصابين بكورونا في البحر الميت

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تغيير الاستراتيجية في عزل مصابين بفيروس كورونا في الأردن.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إنه اعتبارا من اليوم سيتم عزل المصابين في منطقة خاصة مخصصة للعزل في منطقة البحر الميت، حيث تتسع لـ 350 مصابا، ومزودة بجميع الخدمات.

وأضاف أن لكل مصاب مخصص غرفة لوحده، مشيرا إلى أنه سيقوم على رعايتهم فريق متخصص من الخدمات الطبية ودعم فني ولوجستي من وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد المنطقة من قبل وزارة الصحة بمختبر خاص للكورونا، وذلك لاتاحة المستشفيات (مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملكة علياء) لإعادة افتتاحها لخدمة الجمهور بحيث لا تؤثر على جموع المواطنين .

وأكد جابر أن الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، لكن الوضع الوبائي في الدول المجاورة تدهور بشكل كبير، لذلك نتعامل مع الوضع بيقظة كبيرة.

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