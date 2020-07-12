حملة تفتيشية على الشركات المتخصصة بعمليات التعقيم

وطنا اليوم-عمان:أطلق وزير العمل نضال البطاينة حملة تفتيشية على المنشآت المتخصصة بعمليات رش المبيدات وعمليات التعقيم.
ووجه الوزير مديرية السلامة والصحة المهنية إلى التفتيش على هذه المنشآت للتحقق من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وإخضاع العاملين فيها للتدريب والتأهيل في مجال التعقيم وإتباع إرشادات البطاقات التعريفية للمواد الكيميائية والإجراءات الوقائية المتخذة قبل وبعد عملية رشها.
فيما أكدت مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة نجاح أبو طافش أن كوادر الوزارة في 10 مديريات منتشرة في مختلف مناطق المملكة انطلقت للتفتيش على المنشآت لرصد عدد العاملين بها ومدى التزامها بالإجراءات المطلوبة منها المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وشددت أبو طافش على أن المفتشين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بهذا الخصوص.