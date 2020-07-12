الرئيسية | محليات انخفاض التداول العقاري 44% لنهاية حزيران

وطنا اليوم-عمان:انخفض حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 44 بالمئة لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 125ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة الذي أصدرته دائرة الأراضي اليوم الأحد، انخفضت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 56 بالمئة، مقارنة مع الفترة من عام 2019 لتبلُغ 46 مليون دينار.

وعلى المستوى الشهري، بلغ حجم التداول في سوق العقار بالمملكة لشهر حزيران 291 مليون دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من 2019.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي انخفاض بنسبةٍ بلغت 14 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019،؛ لتبلُغ نحو 12 مليون دينار.

كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 21 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 24 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 20 بالمئة مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2019.

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