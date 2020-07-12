الرئيسية | محليات استحداث قسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين

وطنا اليوم-عمان:استحدثت وزارة التربية والتعليم قسما جديدا لمتابعة شكاوى وتظلمات المعلمين في القطاعين العام والخاص يرتبط مباشرة بمكتب الوزير.

وجاء استحداث المكتب، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الاحد، لرفع مستوى التواصل مع أبنائها المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بفاعلية.

واناطت الوزارة بالقسم مجموعة من المهام، أبرزها متابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المعلمين، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات والإجراءات والممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الوزارة، أو أي من موظفيها، على ألا تكون الشكوى المقدمة مجالا للطعن أمام أي جهة إدارية أو قضائية، أو يكون موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.

كما كلفت الوزارة القسم الجديد بمتابعة شكاوى وتظلمات المعلمين، بالتنسيق مع مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم، وإدارة الشؤون القانونية وقسم الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة.

ويقدم القسم مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، بناء على دراسة مضامين الشكاوى والتظلمات لتمكين المعلمين من الاستفادة الفضلى من الخدمات التي تقدمها الوزارة بفاعلية ويسر.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أعلن سابقا العزم على استحداث هذا القسم في اطار الإجراءات التي تتخذها لإنصاف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر