الرئيسية | محليات صالات أفراح في إربد تسرح مئات الموظفين بسبب تداعيات كورونا

وطنا اليوم-عمان:دعت غرفة تجارة إربد إلى فتح صالات الأفراح والمهن المساندة لها، والمغلقة منذ أكثر من ٤ شهور.

ووفق كتاب وجهتها الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة ولجنة والأوبئة ووزارة الصحة أن هذا القطاع مهدد بالافلاس نتيجية الخسائر المالية المستمرة والالتزامات والكلف الكبيرة من ايجارات وديون تم اقتراضها من البنوك لبناء تلك الصالات وتامين رواتب العمال.

وأشار رئيس الغرفة محمد الشوحة أن العديد من الصالات في إربد اضطرت للاستغناء عن مئات العمال وخصوصا وأن عمل الصالات تعتمد عليها عشرات المهن الاخرى وبالتالي اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني وافلاس اصحاب تلك القطاعات.

وحسب الشوحة أن العديد من المقبلين على الزواج باتوا يتوجهون الى استئجار مزارع خاصة لاقامة حفلاتهم عوضا عن صالات الافراح دون أية رقابة صحية وبأسعار مناسبة.

ودعا الشوحة الى فتح القطاع مع تعهد اصحاب تلك الصالات بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة من اجل ديمومة عمل هذا القطاع والحفاظ على العاملين لديها.

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