الرئيسية | محليات حكومة الرزاز تكسب المزيد من الوقت حتى ايلول

وطنا اليوم-عمان:يمنح الأردنيون مساحة كبيرة من نقاشاتهم لبحث مصير حكومة الدكتور عمر الرزاز بين التعديل أو التغيير، أو إن كان مجلس النواب باقيا بعد التمديد له أم أنه راحل في القريب العاجل. المواطنون اعتادوا الغوص في التوقعات والتمنيات عندما يتعلق الأمر بمستقبل السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وكلهم أمل بأن القادم أفضل.

الى ذلك رجحت في الاسبوع الأخير في الاردن كفة ميزان السيناريو الذي يستبعد ترحيل حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في الشهرين المقبلين .

ويفترض حسب التصور الجديد ان تبقى حكومة الرزاز في موقعها بدون سيناريو الرحيل حتى منتصف شهر ايلول المقبل .

كما يفترض ان يبحث الامر مجددا بعد منتصف ايلول بسبب النص الدستوري الذي يحسم رحيل الحكومة عند تنسيبها برحيل البرلمان او حله .

ومن المرجح ان محددات دستورية لها علاقة بالاستحقاق الانتخابي هي التي تدفع باتجاه زحام النظريات وتعدد المرجعيات والاجتهادات حيث خيارات متعددة في الافق قد يكون من بينها اصدار اوامر دفاع تعطل ولو بعض بنود الانتخاب لصالح حسم التوقيت .

وهناك من يعتقد أن وجود ملفات عالقة لم تجد الدولة حلا لها حتى اليوم أحد أسباب هذا التأخير، فأزمة جائحة كورونا ما تزال تحوم بالأجواء، وهاجس الموجة الثانية لا يمكن إخفاؤه، والخوف من الانفتاح على العالم الخارجي مع أهميته البالغة يسيطر على القرارات المتخذة أو المزمع اتخاذها. كما أن الوضع الاقتصادي لم يكن في يوم من الايام أصعب مما هو عليه اليوم في ظل ارتفاع الدين العام، وعجز الموازنة، وضعف المساعدات والمنح الخارجية، ناهيك عن أن جني ثمار التوجه بقوة نحو الصناعة والسياحة والزراعة يحتاج إلى وقت طويل، إذا ما بدأنا به سريعا، وبطريقة صحيحة وإرادة حقيقية.

وينتظر الشارع السياسي بصبر ارادة ملكية تحسم ملف الاستحقاق الانتخابي .

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