الرئيسية | محليات قاض سابق ومحام اردني لوزير العدل : لن أسمح بالمساس بسمعتي

وطنا اليوم-عمان:وجهت شخصية اردنية قانونية رسالة مهمة لوزير العدل في الحكومة بسام التلهوني تتعلق بكيفية اعتماد اسس التعيين في الاطار القانوني لمن يشغل وظيفة وكيل عام قضايا الدولة.

وكشف القاضي السابق المحامي محمد زياد ابو غنيمة عن انه تقدم لهذا الموقع وتم استثناءه مع اخرين بحجج غير مقنعة .

ووردت للمحامي ابو غنيمة اتصالات تؤكد عدم وجود علاقة بين المسابقة لتلك الوظيفة ووزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء سامي الداوود .

وعليه خاطب ابو غنيمه الوزير التلهوني علنا باعتباره عضوا في اللجنة الوزارية التي قابلته مع المرشحين لموقع وكيل عام قضايا الدولة مطالبا بنشر فيديو المقابلة وتوضيح الاسباب رسوب من رسب في تلك المسابقة بدون وجه حق.

وقال المحامي ابو غنيمة : كنت انطق احكامي يوما ما باسم جلالة الملك واعلمكم بانه عندما يتعلق الامر باللمز بسمعتي المهنية في القضاء والمحاماة لن اسمح لأي شخص بالمساس بها وسألجأ لكل وسيلة قانونية لإنصافي وتحصيل حقي وحق كل من تم استبعاده بطريقة غير سليمة .

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