استطلاع: 91% من الأردنيين غير راضين عن أسعار الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:قامت جمعية إدامة باستطلاع رأي 585 شخصا من المهتمين المختصين وغير المختصين في قطاع الطاقة حول وجهة نظرهم عن قطاع الكهرباء في الأردن، حيث عبر 91% منهم عن عدم رضاهم عن أسعار الكهرباء الحالية.

ويرى 72% من العينة أن أسعار الغاز المتفق عليها والتي تشتريها شركة الكهرباء الوطنية لأغراض توليد الكهرباء هي أسعار غير مناسبة، فيما يجد 56% أن أسعار شراء الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أسعار غير مناسبة، ويعتقد 93% أن الاعتماد على المصادر المحلية سيساهم في تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي.

وفي ملف التعرفة، تبين ان 88.5% يرون أن بنية التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة وتعتبر من إحدى التحديات التي تواجه القطاع والتي لها تبعات سلبية كثيرة.

ويرى 62% أن وجود تعرفة كهرباء نهارية وليلية واخرى تعتمد على المناطق الجغرافية سوف يساهم بتحفيز الاقتصاد، ويعتقد 80% أن فكرة توحيد التعرفة الكهربائية لكافة المستهلكين لن تكون حلاً للتحدي القائم حالياً.

وفي محور أهمية الاعتماد على الذات، ايد 97.4% ضرورة اعتماد الاردن على المصادر الذاتية في توليد الطاقة والكهرباء، ويرى 89% أن هذا التوجه سيكون جاذباً للاستثمار ومحفزاً لخلق فرص في الاعمال والوظائف، ويجد 94.5% أنه من الضروري الاعتماد والتوسع في تبني الطاقة المتجددة.

وعبر 86.7% عن عدم رضاهم عن آلية إدارة قطاع الطاقة في الاردن، فيما يرى 83% من المستجيبين للاستطلاع أن السياسات القائمة والتي تهدف إلى تحفيز الطاقة المتجددة والاعتماد على الذات غير كافية.

ويؤمن 63% منهم بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تحفيز الاقتصاد وتحرير قطاع الطاقة، فيما يجد 73% أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا تقوم بدورها بفعالية.

وحول قرارات وتعليمات وزارة الطاقة، يرى 58% أن الأردن لم يستفد من جائحة كورونا للاعتماد على الذات بشكل أكبر فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فيما تأثر 54% بشكل سلبي بقرار إيقاف المشاريع التي تزيد عن 1 ميجاوات، و46% تأثروا بشكل سلبي بالقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الإغلاق والحظر والمتمثلة بفصل محطات الطاقة المتجددة المربوطة عبر النقل بالعبور عن الشبكة الكهربائية.

وعن أهم تحديات قطاع الكهرباء في المرحلة الحالية والمتمثل بوجود قدرة توليدية فائضة عن الحاجة، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 76% يعلمون بوجود هذا الفائض، ويعتقد الغالبية وبما نسبته 87% منهم بأن هذا التحدي من الممكن أن يشكل فرصة يمكن استغلالها في جذب الاستثمار.

واجمع 91.5% على أن الاعتماد على المصادر المتجددة ستكون وسيلة مهمة للحد من التغير المناخي وبشكل جذري، ويرى 93.7 % أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض انبعاثات الكربون، وبالتالي تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من السوق العالمي لتبادل شهادات الكربون وما لها من ابعاد اقتصادية مهمة.

* حلول مقترحة لتجاوز الأزمة وتحسين وضع القطاع

في ضوء العديد من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الاردن، اجمع 69.7% من المستطلعة آراؤهم أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت 5.3 مليار دينار في العام 2020 ،تقف عائقاً أمام تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

ويعتبر قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات المهمة والتي لديها قدرة كبيرة على تشغيل الايدي العاملة، إذ أن التعامل مع تحديات القطاع القائمة بشكل ذكي من الممكن ان يشكل فرصة حقيقية للتشغيل وجذب الاستثمار.

• 61% يعتقدون أن الحل لن يكون بخصخصة شركة الكهرباء الوطنية.

• يرى 79% أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد الاردني عبر تحرير قطاع الطاقة وفتحه أمام المستثمرين والمطورين.