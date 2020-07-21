ارتفاع أسعار بيع الدخان والألبان والمكسرات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:ارتفعت أسعار بيع مجموعة من السلع في الأردن خلال شهر حزيران الماضي، بحسب تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.

ومن أبرز هذه السلع التي ارتفعت أسعارها مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض، التبغ والسجائر، وكذلك الفواكه والمكسرات بنسب متفاوتة رغم انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.

وبحسب تقرير الإحصاءات، وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2020 الى 100.51 مقابل 101.13 لنفس الشهر من عام 2019 مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.61 %.

وقد ساهم في ذلك الانخفاض بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.99 نقطة مئوية، الوقود والانارة بمقدار 0.70 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.33 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.21 نقطة مئوية، والملابس 0.03 نقطة مئوية.

بالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.33 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.28 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.14 نقطة مئوية.