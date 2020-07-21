الرئيسية | محليات بدء تحويل الدفعة 3 والاخيرة للأسر المتضررة من أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأحد، إنه سيتم بدء تحويل الدفعة الثالثة من دفعات مخصصة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد غدا الاثنين.

وأضاف "سيتم إضافة 15 ألف أسرة إضافية لقوائم المستفيدين من دعم الصندوق".

وقال ان تمويل المرحلة الثانية من دعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا من خزينة الدولة وسيتم وقف دعم عمال المياومة حتى شهر تشرين الأول

نائب رئيس هيئة إدارة صندوق "همة وطن" جمال الصرايرة، قال في تصريح صحفي الأحد، إن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة، وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وأضاف أن "الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت إمكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن".

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة، وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية، والإجراءات الاحترازية لتحصين الأردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق "همة وطن"، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق إلى المسارعة بتسديد ما ألزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً، وأن الصندوق في حاجة ماسة للمزيد منها.

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