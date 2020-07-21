الرئيسية | محليات مياه اليرموك توجه إنذارات فصل 110 من عمالها

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أنه في ظل قانون الدفاع يمنع إنهاء خدمات العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة أو العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة وتم تجديده لأكثر من 3 مرات قبل تاريخ 30/4/2020، إلا وفقا لأحكام المادة 28 من قانون العمل والتي اجازت لصاحب العمل فصل العامل في حالات محددة.

وأشار الدهامشة في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن الإنذارات الموجهة للعاملين الذين تنوي شركة مياه اليرموك انهاء خدماتهم وعددهم 110 عمال تفيد بإنهاء عقد العمل الفردي الموقع بين الطرفين والذي يسري اعتبارا من الأول من شهر نيسان من عام 2015 ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني إنهاء خدمات العاملين بتاريخ 20/4/2020، إلا أن الطرفين استمرا بتنفيذ العقد.

وبين أن العقد المحدد المدة الذي انتهى واستمر الطرفان بتنفيذه يصبح عقدا غير محدد المدة وبالتالي يمنع إنهاء خدمات هؤلاء العاملين في الشركة وفقا لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

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