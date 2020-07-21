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مياه اليرموك توجه إنذارات فصل 110 من عمالها
وطنا اليوم-عمان:أكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أنه في ظل قانون الدفاع يمنع إنهاء خدمات العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة أو العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة وتم تجديده لأكثر من 3 مرات قبل تاريخ 30/4/2020، إلا وفقا لأحكام المادة 28 من قانون العمل والتي اجازت لصاحب العمل فصل العامل في حالات محددة.
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