الرئيسية | محليات تحويل 27 مليون دينار للمعونة من همة وطن لصرفها للأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أعلن نائب رئيس هيئة إدارة صندوق "همة وطن" جمال الصرايرة، أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة واخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وقال الصرايرة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت امكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية والإجراءات الاحترازية لتحصين الاردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق (همة وطن)، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق بان يسارعوا بتسديد ما الزموا أنفسهم به.

واوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً وأن الصندوق بحاجة ماسة للمزيد منها.

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