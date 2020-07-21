مساع حكومية لاستقبال السياح الأوروبيين

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر حكومي في وزارة السياحة والآثار العامة أن الحكومة تسعى إلى الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لاعتبار الأردن بلدا آمن سياحيا بهدف استقطاب السياح الأوروبيين.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن “الوزارة سوف تخاطب سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان من خلال وزارة الخارجية للحصول على موافقة لفتح باب السياحة الأردنية أمام مواطني الاتحاد الأوروبي”.

وبين المصدر نفسه ان الوزارة تجري اجتماعات مكثفة مع القطاع السياحي لوضع تعليمات وخطط لاستقبال السياح القادمين من الاتحاد الأوروبي لغايات دعم القطاع السياحي الذي كان أكبر المتضررين من فيروس كورونا وتسبب بتكبيد القطاع خسائر مالية كبيرة واثقل كاهله خلال موسمه الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تمت موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الأردن سيستقبل السياح فور فتح المطارات.

وحسب آخر الاحصائيات في أوروبا حول فيروس كورونا بلغ فقد عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت يوم أمس نحو 11.967 إصابة كما بلغ عدد الوفيات 411 حالة وفاة وبلغ مجموع الإصابات منذ انتشار جائحة كورونا نحو 1.264 مليون وبلغ اجمالي الوفيات نحو 120 ألف حالة، وسجلت حالات الشفاء نحو 409 آلاف حالة.

وأضاف المصدر ان العمل جار على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لفتح باب السياحة إلى الأردن خاصة بعد حصول المملكة على ختم السفر الآمن الذي يعطي للسائح أمانا في رحلته التي سيقوم بها الى المملكة واعتبارها من الدول الخضراء التي تهتم بمختلف معايير السلامة العامة وتحرص على تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة.

وبين المصدر ان موافقة الاتحاد الأوروبي بالسماح الى مواطنيه بزيارة المملكة سينشط القطاع السياحي بشكل مباشر وملحوظ إذ يشكل السائح الأوروبي أكثر من نصف اجمالي عدد سياح المملكة.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه لاستقبال السياح من مختلف دول الاتحاد منذ شهر أيار الماضي إذ قامت غالبية الدول باستقبال السياح من الدول الأوروبية في شهر حزيران الماضي بهدف تنشيط القطاع.

وارتفع عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال العام الماضي إلى 5.4 مليون سائح بزيادة نسبتها 8.9 % على العام الذي سبقه، حسب بيانات البنك المركزي.

وأدى هذا الارتفاع إلى نمو الدخل السياحي للمملكة إلى 4.1 مليار دينار في العام 2019 وبزيادة نسبتها 10.2 % على العام 2018.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن “استهداف السوق الأوروبي الذي بدأ يتعافى ويسيطر على فيروس كورونا الى المملكة سينعش القطاع وينشط السياحة إذ يعتبر السوق الأوروبي سوقا قويا”.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار سابقا ان 10 دول شملتها “القائمة الخضراء” وسيتم الانفتاح معها مباشرة بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد قوائم بحسب الوضع الوبائي للدول، منها القائمة الخضراء والتي تتشابه فيها الدول مع وضع الأردن الوبائي ويمكن الانفتاح معها بشكل مباشر، وتشتمل القائمة على الدول التي أجرت 30 ألف فحص كورونا لكل مليون نسمة، والدول التي فيها المنحنى الوبائي مشابه للأردن، إضافة للدول التي يسجل فيها يوميا أقل من 10 حالات في آخر 14 يوما.

وبينت الوزارة ان أمن وسلامة المواطن الأردني على رأس أولويات الخطة التي سيتم معها الانفتاح.

وأضافت أنه تم التركيز على الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة في الدولة التي سيأتي منها السائح، وكذلك الاجراءات المتبعة بالمطارات، لافتا الى أنه لن يتم تعقيد الإجراءات على السائح، إذ سيطلب منه إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من قدومه للأردن، وفي حال وصوله للمملكة سيتم اجراء فحص كورونا آخر، إضافة الى متابعة السائح من لحظة وصوله وحتى مغادرته للمملكة.