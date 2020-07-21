الرئيسية | محليات وزارة العمل تقرر إعادة فتح مصنع "الزمالية"

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير العمل نضال البطاينة إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية بناءً على توصية اللجنة الثلاثية التي شكلها للتحقق من جاهزية بيئة المصنع للعمل، شريطة التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية وبحسب متطلبات جميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت توصية اللجنة الثلاثية بإعادة فتح المصنع المكونة من وزارة العمل والصحة ومديرية الأمن العام / الدفاع المدني قيادة اسناد اقليم الشمال بعد زيارتها الميدانية السبت لموقع المصنع وتفقد مرافقه واجتماعها بإدارته والاطلاع على جميع اجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة فيه.

واطلعت اللجنة على تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل بتاريخ 4/7/2020 بعد زيارة ميدانية قامت بها لموقع المصنع، اضافة إلى اطلاعها على تقرير مديرية الصحة المهنية بوزارة الصحة الصادر بتاريخ 2/7/2020 الذي أفاد بأن الحادث عرضي نتيجة استخدام مبيد حشري دون اتخاذ اجراءات السلامة العامة ولا يشكل أثراً على الصحة العامة في المستقبل وتنتهي آثاره بعد 48 ساعة من عملية الرش.

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