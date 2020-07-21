العضايلة يتحدث عن الحظر الليلي واعداد المغتربين العائدين

وطنا اليوم - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عوده العضايله أنه لا توجد دراسة واضحة حتى الآن تحدد أعداد الأردنيين المغتربين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم في بعض دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه يرد للحكومة ملاحظات من مواطنين بإنهاء عملهم ببعض الدول لكن لايوجد أعداد محددة لهم.

وشدد العضايله في تصريح على أن الحكومة حريصة على متابعة أوضاع أبنائها أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وتعمل على متابعة أوضاعهم لتقديم ما يلزم بشأنهم، ودراستها وفقا لوجود استفسارات بهذا الشأن.

و أكد العضايله أنه لا قرار حتى الآن مطلقا بهذا الشأن، مبينا أن هذا الأمر لم يدرس من قبل الحكومة والجهات المعنية.

وبين العضايله أن هناك طلبات استلمتها الحكومة بإلغاء القرار، لكنه حتى الآن لم يدرس ولم يتخذ بشأنه قرار، نافيا ما يتردد بوجود قرار بالغاء منع التجول بعد (12) ليلا.