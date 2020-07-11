الرئيسية | محليات الفايز : الجيش العربي حمى الضفة الغربية وحمى الحدود جيش ترفع له القبعة

وطنا اليوم - استضافت اذاعة حياة اف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حيث أشار الفايز خلال اللقاء بأن السلطة التنفيذية اتخذت اجراءات بتخفيض الفوائد والضرائب والمشكلة كبيرة كل دول العالم تأثرت ولا حلول سحرية بيد السلطة التنفيدية. لكن الاجراءات الحكومية غير كافية، كما قال الفايز بانه يجب ان يكون هناك برامج قابلة للتنفيذ في الدولة الاردنية. وأشار الفايز البنك المركزي ضخ 550 مليون سيولة وخفض الضرائب اثناء الجائحة وهذا قرار جيد.

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