بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء

وطنا اليوم - بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي, اليوم السبت, بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة والأردنيين من الخارج، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: "بدأت اليوم المرحلة الرابعة من خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وتشمل هذه المرحلة إعادة المسافرين من 13 دولة، حيث بدأت هذه المرحلة باستقبال عدد كبير من الفلسطينيين الذين تم نقلهم مباشرة إلى المعبر للوصول إلى بلادهم".

وأشار مدير أمن وحماية المطارات إلى مغادرة أعداد من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب من أرض المملكة إلى دولهم حيث وصل عددهم خلال فترة الحجر الماضية إلى 24 ألف و587 مسافراً.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية اللازمة، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات لنقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة التي أعدت مسبقاً لهذه الغاية.

وقام فريق من سلاح اللاسلكي الملكي بتوزيع خطوط أورانج وأمنية على المسافرين العائدين إلى أرض المملكة ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم.

كما قامت فرق من مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتعقيم وتطهير المطار ليكون بيئة آمنة باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا