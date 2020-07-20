 وطنا نيوز -الملكية تُخلي فلسطينيين عالقين في أوروبا
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الملكية تُخلي فلسطينيين عالقين في أوروبا
التاريخ : 11-07-2020 03:55:47 المشاهدات: 501

وطنا اليوم ـ عمان

 دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواطنيها العالقين في أوروبا وغيرهم من الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ممن حصلوا على الموافقات والتنسيقات اللازمة، إلى الحجز على طائرة الملكية الأردنية التي ستغادر مطار فرانكفورت في 13/7/2020 إلى عمّان.

 
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الملكية الأردنية استبدلت الطائرة التي تتسع لـ160 راكبا، بأخرى تتسع لـ270 راكبا.



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