الملكية تُخلي فلسطينيين عالقين في أوروبا

وطنا اليوم ـ عمان

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواطنيها العالقين في أوروبا وغيرهم من الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ممن حصلوا على الموافقات والتنسيقات اللازمة، إلى الحجز على طائرة الملكية الأردنية التي ستغادر مطار فرانكفورت في 13/7/2020 إلى عمّان.