الرئيسية | محليات الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

وطنا اليوم ـ عمان استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما تطرق إلى الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي. وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.







تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر